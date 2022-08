Lo «nuevo» de Masami Kurumada

Siempre peleado con la idea de generar nuevas series y conceptos, Masami Kurumada presentó el viernes el primer episodio de su nueva serie que es -una vez más- un gaiden, o sea, un spin-off de una obra pre-existente.

Esta vez decidió desempolvar a Fûma no Kôjirô, uno de sus mangas poco conocidos fuera de Japón, que se serializó en la Shonen Jump allá por 1982-83 y después se recopiló en 10 tomos. Ya había vuelto a Fûma no Kôjirô en 2004, cuando presentó la historia corta titulada Fûma no Kôjirô: Yagyû Ansatsuchô, y en 2019, cuando publicó Fûma no Kôjirô: Jo no Maki.

La diferencia es que esta nueva incursión por el clásico manga, titulada Fûma no Kôjirô Gaiden: Asuka Mumyôchô, está pensada como serie regular, que a aparecer con continuidad en las páginas de la revista Champion Red, de la editorial Akita Shoten. El primer episodio, como es costumbre, ocupó la portada de la antología e incluyó páginas a color.