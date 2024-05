Lo nuevo de Mike Mignola

Mike Mignola y su habitual colaborador Ben Stenbeck armaron su propio sub-sello dentro de la editorial Dark Horse, llamado Curious Objects. La idea es publicar historietas raras, siniestras y caprichosas, englobadas en un universo llamado «Lands Unknown», y compartido por ambos autores.

La primera publicación de Curious Objects será una antología de historias inspiradas en relatos del folklore, llamada Bowling With Corpses and Other Strange Tales From Lands Unknown. Todo el libro de 112 páginas (que sale a la venta en Diciembre) está escrito y dibujado por Mignola, junto a otra leyenda, el colorista Dave Stewart.

Las historias (definidas como «fantásticas, atípicas y encantadoras») van desde la búsqueda del corazón de un hechicero muerto hace siglos, a una chica pirata que hace un pacto con el diablo, a la historia que da título al libro, donde un chico gana un extraño premio en un juego contra rivales no-muertos.

Dice Mignola: «Todo empezó con un relato folklórico italiano sobre un chico que va a jugar al bowling con cadáveres. Me enamoré de esa historia y enseguida supe que quería adaptarla, pero de modo muy suelto, muy libre… entonces inventé todo un mundo nuevo. No tan distinto de como era nuestro mundo unos siglos atrás, pero con más dioses y monstruos. Una vez que creé a estos nuevos personajes para poblar al mundo, empezaron a surgir las historias. Acá encontré muchísimas cosas para jugar, y espero quedarme mucho tiempo».