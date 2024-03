Lo nuevo de Miyako Miyahara

Con obras como I Can’t Believe I Slept With You, Natsu to Lemon to Overlay o Citrus, Miyako Miyahara se estableció como una de las principales referentes del yuri, es decir, las historias románticas protagonizadas por mujeres.

Su nuevo trabajo se presentó el lunes en las páginas del sexto número de este año de la revista Young Gangan, de la editorial Square Enix, y se titula Shûen no Alhabor. Como es costumbre, el primer capítulo incluyó algunas páginas a todo color.

Shûen no Alhabor se aleja un poco del tono de comedia típico en los mangas de Miyahara y parece explorar los terrenos del drama y el suspenso. La historia está ambientada en la industria inescrupulosa del show-businesss, y se centra en una joven actriz que va a buscar su revancha en un mundo plagado de perversiones.