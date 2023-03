Lo nuevo de Mizu Sahara

Mizu Sahara es una mangaka de trazo elegante, abanderada de un estilo sofisticado a la hora de pensar el trabajo, incluso cuando encara para el lado más comercial. En España, se ganó un lugar en el mercado gracias a la constancia de la editorial Milky Way, que la tiene como una de las figuras protagónicas de su catálogo. Allí aparecieron My Girl, Música de Acero y Kamisama no Joker, por nombrar solo algunas de las obras fundamentales de Sahara. Y por supuesto también hay trabajos que en España todavía no se publicaron y en Francia sí.

Pero lo importante es que el sábado 25, en las páginas de la revista Comic Zenon, de la editorial Coamix, Mizu Sahara presentó su nuevo manga, titulado Hanechin to Bukky no Okosama Shinryôroku (los casos pediátricos de Hanechin y Bukky), que deburó con un primer episodio de 51 páginas, nada menos. La historia nos invita a seguir a Haneda, un hombre viudo que, tras la muerte de su esposa, debe criar solo a su hijo. Cuando el niño se enferma, Haneda se ve desamparado y no sabe qué hacer. Ahí es cuando entra en escena una joven pediatra muy poco convencional.