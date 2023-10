Lo nuevo de Quique Alcatena

​La editorial chilena Dogitia lanzó recientemente la pre-venta para una nueva novela gráfica a cargo de la dupla integrada por Gonzalo Oyanedel y Quique Alcatena.

Tras abordar el terror («London After Midnight») y el retrofuturismo («Las Emocionantes Aventuras de Filippa Nox»), el dibujante argentino y el guionista chileno nos proponen ahora «Sword and Planet» una obra de 72 páginas que incursiona en un género del que ambos se reconocen fanáticos.

Muy popular a inicios del siglo XX, el subgénero de Espada y Planeta dio un giro fantástico a la aventura clásica con relatos colmados de acción ambientados en otros planetas. La premisa esbozada por «Across the Zodiac» de Percy Greg (1880) y «Lieutenant Gullivar Jones: His Vacation» de Edwin Lester Arnold (1905) toma forma definitiva con «Under the Moon of Mars» (1912), donde el célebre Edgar Rice Burroughs traza el patrón a seguir por incontables aventureros humanos que -a punta de espada- se juegan la vida en mundos extraños donde conviven la tecnología y la barbarie; ya sea en la literatura, el cine, la animación o la historieta.

En Sword and Planet los autores abandonan la habitual estructura de viñetas para acercarse más al relato ilustrado, formato que Oyanedel ya utilizó en «Harou, la Joya del Sol Rojo» (editado por Acción Cómics en 2018). Esto permite un mayor lucimiento para el trazo de Quique Alcatena, quien revisa las convenciones del «Espada y Planeta» bajo su talentoso prisma y a página completa.

Por ahora, esto no se va a distribuir ni a publicar en Argentina.