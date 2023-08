Lo nuevo de Quique Alcatena

Después de ocho años sin realizar nuevos trabajos para el mercado estadounidense, el mítico Quique Alcatena está trabajando en un one-shot de terror para la ascendente editorial Opus, junto al guionista Héctor Lima y el colorista Arthur Hesli.

La historieta se titula Cradle of Filth: Funeral in Carpathia, y se va a publicar en Noviembre. Como su nombre lo sugiere, tiene que ver con la banda británica de heavy metal Cradle of Filth. Definida como «maldad vampírica suprema», la historieta está apuntada a los fans del horror gótico, más allá de que sigan o no a la banda.