Lo nuevo de Rick Geary

Fantagraphics anuncia para Enero la edición de Daisy Goes to the Moon, el nuevo trabajo del consagrado maestro Rick Geary.

A lo largo de 96 páginas en blanco y negro, Geary reinterpreta en forma de comic el argumento de la novela homónima de Mathew Klickstein, que combina elementos of Philip K. Dick, Douglas Adams y Antoine de Saint-Exupéry.

Una lectura que deleitará a los lectores de todas las edades, a medida que descubran las disparatadas aventuras espaciales de la traviesa Daisy.