Lo nuevo de Robert Crumb

La editorial Fantagraphics festeja sus 50 años de vida en el mercado estadounidense con un lujo de aquellos. 23 años después de la aparición de su última historieta, el legendario Robert Crumb vuelve a elegir a la editorial de Gary Groth para lanzar Tales of Paranoia, su nuevo comic.

Este va a salir a la venta en Noviembre, con 12 historias cortas todas a cargo del ídolo, entre ellas la última Dirty Laundry, dibujada por Crumb en base a un guion que su esposa, Aline Kominsky-Crumb, escribiera antes de su muerte ocurrida en 2022. En apenas 36 páginas, el legendario autor nos ofrece historietas autobiográficas, ensayos, polémicas, neurosis y conspiraciones para todos los gustos.

Ya con que lo dibuje Crumb, cualquier comic merece ser comprado, pero este pinta realmente grosso.