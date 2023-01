Lo nuevo de Sammy Harkham

Desde hace unos 14 años, el querido y destacado historietista estadounidense Sammy Harkham trabaja en una novela gráfica apasionante, una ambiciosa epopeya acerca de la pasión por el arte, el dolor que puede causar y el significado de ser humano. Algo de esto se vio en las páginas de la revista Crickets, pero en Mayo vamos a tener la obra completa, 296 páginas, editada en Estados Unidos por Pantheon y en Francia por Cornélius.

La novela gráfica se titula Blood of the Virgin y está ambientada en Los Angeles y sus alrededores, en el año 1971. El protagonista es Seymour, un inmigrante que trabaja como editor de cine y desea desesperadamente hacer sus propias películas. Pero como no tiene plata ni contactos, no le queda otra que pasar sus días trabajando casi como esclavo para las productoras más crotas y verduleras de la ciudad. Cuando Seymour finalmente tiene la chance de filmar su propia película, sus principios inclaudicables y su pasión furibunda chocan de frente con una industria que no valora esas cosas en lo más mínimo. La ambición ciega de Seymour lo lleva a forzar el avance de la película, mientras su vida privada se hunde más y más.

Harkham utiliza la producción del film como un medio para explorar tiempo y espacio, en una novela épica que explora temas como la paternidad, los EEUU del Siglo XX, el sexo, la experiencia de ser inmigrante y la época en que las películas se hacían como chorizos. Como un caleidoscopio, Blood of the Virgin cambia y evoluciona en cada viñeta, para permitirle al lector hacer foco y ver que, en su esencia, el libro trata de la construcción de un hombre.