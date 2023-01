Lo nuevo de Shizumu Watanabe

Shizumu Watanabe es un autor de shonen muy conocido en Japón, con varias obras publicadas en Estados Unidos y Francia, pero al que hasta ahora no le han dado ni pelota las editoriales del habla hispana. Algunos de sus trabajos más conocidos son Real Account, My Girlfriend is a Fiction y Harry Makito, el mago que rescata hechiceras.

Hoy se dio a conocer en el nuevo número de la Shonen Magazine de la editorial Kodansha el nuevo manga de Watanabe, titulado Dead Account. El primer capítulo incluye una doble página a todo color.

El hilo conductor de la serie es «una batalla moderna de exorcismo», centrada en la evolución de unos espíritus que cobraron forma electrónica y en la vida de Sori Enjo, un videasta que ganó mucha plata gracias a sus videos violentos. A pesar de su pésima reputación, Sori en realidad es un buen pibe, que se gasta hasta el último centavo en cubrir los gastos médicos de su hermana enferma. Pero este extraño fenómeno de las almas electrónicas le va a alterar todos los esquemas.