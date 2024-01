Lo nuevo de Shuzo Oshimi

Conocido en nuestro mercado gracias a la electrizante Blood in the Tracks, Shûzô Ôshimi tiene unos cuantos mangas importantes más, entre ellos Welcome Back Alice, Kusakabe y yo, Las Flores del Mal, Cibercafé a la Deriva, Shino no sabe decir su nombre y -sobre todo- Happiness.

Hoy apareció su nuevo trabajo, en la séptima edición con fecha 2024 del semanario Young Magazine, publicado por Kodansha. Titulado «Chii-chan», el relato es una precuela del largometraje Doku Musume, de Eisuke Naitô, que se estrena en los cines japoneses el 5 de Abril. El mangaka tuvo a su cargo el diseño de personajes para el film, y además produjo una historieta que lo complementa.

El argumento se sintetiza de esta manera: Chii-chan, quien jamás asistía a clases, llega a la escuela con la ropa hecha jirones y un insecto muerto entre sus manos, lo cual genera pánico entre todo el curso. Dos de sus compañeras, Yua y Kodai, van a intentar ayudarla.