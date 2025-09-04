Lo nuevo de Tadashi Agi

Tadashi Agi, consagrado guionista que también publica bajo varios pseudónimos, tiene en su trayectoria hitazos como Las Gotas de Dios, el famoso manga sobre enólogos, o Psycho Doctor.

Ahora está abocado a la serialización de un nuevo manga llamado FOODIES, que debutó el 13 de Agosto en la plataforma digital Comic Days, de la editorial Kodansha. Agi desarrolla el guion a partir de un concepto original de Shokichi, músico de una banda llamada Exile. Y los dibujos están a cargo de Jun Nakanishi.

Esta vez, en vez de indagar en el mundo del vino y los enólogos, FOODIES nos lleva al mundo de la gastronomía. El protagonista es Takuya, el hijo menor de un chef legendario llamado Takumi, a quien una empresa le encomienda lanzar un sitio de internet sobre crítica gastronómica. Su objetivo es reunir a los más reconocidos gourmets para que aporten sus críticas. Pero al mismo tiempo, el gigante alimentario Tenshoku se lanza a esta misma actividad. Dos empresas se disputarán a muerte los paladares más excéntricos, en una cacería de gourmets que se convierte en una guerra sin cuartel.

Ya hay tres capítulos de FOODIES publicados en Japón, y el olorcito a hit es imposible de ocultar.