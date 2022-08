Lo nuevo de Taketomi Tomo

Bastante desconocido en Sudamérica, Taketomi Tomo es un autor interesantísimo, con algunas obras publicadas fuera de Japón, principalmente Evil Heart (en Francia) y la excelente The Mark of Watzel, que apareció en España en el sello Milky Way.

El último viernes, Tomo lanzó un nuevo manga en las páginas de la revista Dengeki Daioh, de la editorial ACII Mediaworks. El mismo se titula Ano Natsu ga Hôwa Suru y es la adaptación de la novela homónima de Iori Kanzaki, quien además es un famoso músico.

Ano Natsu ga Hôwa Suru es una novela de misterio y suspenso, donde veremos a Taketomi Tomo dejarlo todo.