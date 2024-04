Lo nuevo de Tomás Aira

Horrores sobrenaturales y secretos incalculables nos esperan en Beyond the Pale, una historia ambientada en la Guerra de Vietnam, que continúa ampliando la mitología creada por Christofer Emgård y Tomás Aira en The Secret Land y The Whispering Dark. Esta nueva miniserie de cuatro episodios llega en Junio a través de Dark Horse.

Tomás trabajó más de un año en estas páginas. «Me sumergí en este mundo infernal y ahora espero atraer a los lectores. Es mi trabajo más intrincado y detallado hasta ahora». «Tomás se ha superado a sí mismo al representar la selva húmeda y asfixiante y los jóvenes soldados abandonados perdidos en su oscuro abrazo», dice el guionista, que además suele colaborar con otro argentino muy capo, Gabriel Guzmán. Esta vez Aira tiene la posibilidad de colorearse a sí mismo, mientras que el rotulado corre por cuenta del grossísimo (y multi-tasking) Mauro Mantella.

La corresponsal de guerra Hetta Sawyer investiga la pérdida desproporcionada de soldados negros en la guerra de Vietnam. Los líderes dicen que las pérdidas son especialmente altas en Firebase Tartarus, y la mayoría de ellos simplemente han desaparecido y se desconoce su destino. Algo siniestro está sucediendo en Tartarus y Hetta tiene la intención de descubrir la verdad. Una verdad oculta tras un manto de mentiras, secretos y horrores.