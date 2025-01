Lo nuevo de Wataru Momose

Wataru Momose. la autora de la exitosa Romantic Killer (editada en nuestro idioma por Ivrea ya daptada al animé por Netflix), lanzó el martes pasado su nuevo manga, en la plataforma Shônen Jump+, de la éditorial Shûeisha.

La serie se titula Saneka no Yomeiri y, como suele suceder, le pusieron un «título internacional», que en este caso es My Marriage to Saneka. Se trata de una comedia romántica en la que el joven Tatsuhiko hereda la mansión de su abuelo, tras la muerte de este. Tatsuhiko decide visitar la mansión, a la que llevaba muchísimo tiempo sin ir, y se encuentra con un dios tanuki, con la apariencia de una chica joven. Juntos encaran el duro trabajo de reparar todo lo que está roto en la mansión, mientras comparten historias del abuelo fallecido. Y por si faltara un giro aún más extraño, deciden casarse!