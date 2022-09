Lo nuevo de Yûgo Ishikawa

El viernes 9 apareció en Japón la nueva serie de Yûgo Ishikawa, un autor de notable producción, pero poco conocido en el habla hispana.

Ishikawa es el autor de series como Sprite o Wonderland, y además guionista de Zombie From Now On!, mangas que tuvieron bastante éxito en Francia, pero no se conocen en nuestro idioma.

El nuevo trabajo de Ishikawa se titula Kotei no Himawari, y se empezó a serializar en la revista Big Comic de la editorial Shogakukan. Como suele suceder, el primer episodio es larguísimo (42 páginas) e incluye algunas páginas a todo color.

La trama pareciera ser una fantasía nostálgica en la que el héroe va a descubrir algo impactante en el fondo de un lago que se secó.