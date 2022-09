Los 100 años de Stan Lee

Allá por 2001, cuando la situación entre Stan Lee y Marvel estaba muy tensa, DC tentó al legendario guionista para que creara una línea de personajes en la editorial de la Distinguida Competencia. Así aparecieron nuevas versiones de los héroes y heroínas de DC en una colección de especiales llamados «Just Imagine…», escritos por Stan Lee y con dibujantes de primera línea.

Ahora se viene el 100º aniversario del nacimiento de Stanley Martin Lieber (el 28 de Diciembre) y para conmemorarlo, DC lanza el especial de 96 páginas Tales from Earth-6: A Celebration of Stan Lee, con el regreso de los personajes de la línea Just Imagine…

Entre los autores involucrados están Mark Waid, Jerry Ordway, Steve Orlando, Becky Cloonan, Kevin Maguire, Belén Ortega y Lee Weeks. Atenti, que puede estar MUY bueno.