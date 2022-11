Los comics de Queen

A fines de 2021, la editorial francesa Petit a Petit publicó un libro de historietas que narra la historia de Queen, una de las bandas de rock más importantes de la historia. Ahora, la editorial estadounidense NBM anuncia que Queen in Comics va a tener su edición en inglés en Mayo de 2023. Tarde pero seguro.

De la mano de Emmanuel Marie y Sophie Blitman, veremos a Brian May, Roger Taylor, John Deacon y Freddie Mercury crear un éxito a nivel planetario que trascenderá los géneros, las edades y las clases sociales. A lo largo de 176 páginas, los autores nos revelan las grandes historias y los pequeños secretos que rodean a hits como “Bohemian Rhapsody”, “We Are the Champions”, “Don’t Stop Me Now” o “Crazy Little Thing Called Love”.

A ver si se anima algún editor a publicarla en castellano, ya que estamos…