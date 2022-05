Los comics de Weird Al

Lo más parecido a Les Luthiers que existe en EEUU es “Weird Al” Yankovic , un tipo que a lo largo de 40 años de carrera logró ascender a ícono de la cultura popular gracias a la infalible fórmula de combinar su talento musical con las ganas de hacer reir a quien escucha sus canciones. Muchas de las canciones de «Weird Al» toman la música de hits archi-conocidos para reemplazar las letras clásicas por otras en joda, y otras parten de cero, con letra y música creada por este inigualable artista.

Ahora, la editorial Z2 Comics anuncia un libro en formato antología en el que más de 20 canciones de Weird Al” Yankovic se convertirán en historietas, interpretadas por grandes nombres del comic y el humor gráfico.

The Illustrated Al: The Songs of “Weird Al” Yankovic saldrá a la venta en Noviembre, simultáneamente en tapa dura y tapa blanda, y también habrá una edición de lujo, oversized y con tapa dura, en la que cada ejemplar vendrá firmado por el ídolo. Esta edición (la más cheta) incluye también un juego de trading cards ilustradas por Danny Hellman, un tríptico de Jesse Philips y varios extras más. El prólogo lo escribe el legendario comediante Emo Philips, quien actualmente actúa como «grupo soporte» del tour de Yankovic que recorre 133 ciudades de Norteamérica y las portadas son del maestro Drew Friedman (el capo-caricaturista de la revista MAD) y del matrimonio de Mike y Laura Allred.

Adentro nos vamos a encontrar con otros dibujantes de MAD (como Johnny Sampson o Tom Richmond), otros de los que habitualmente publican en The New Yorker (como Fred Harper o Michael Kupperman), capos de los comics como Peter Bagge, Robert Sikoryak, Hilary Barta, Felipe Sobreiro y Bob Fingerman, y hasta el prócer de la animación Bill Plympton.

Si sos fan de «Weird Al», esto te va a partir al medio. Y si no sos fan, es porque todavía no escuchaste sus canciones…