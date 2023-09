Los Aspirantes Ediciones anuncia el lanzamiento de “Los hijos de Jesús”, novela gráfica corta de Federico Baert, con dibujos de Matías Di Stéfano, grises de Leo Cabrera y una portada ilustrada por Marcos Vergara. Se trata de un libro de 64 páginas, que cuenta con una introducción de Ernesto Parrilla y que va a costar $ 5000, aunque ya puede adquirirse con descuento en la pre-venta.

“Los hijos de Jesús” es una historia truculenta, donde una vez más el historietista de la ciudad de San Nicolás nos muestra la miseria humana en su máxima expresión. Por su parte, desde el dibujo, Matías Di Stéfano es el oxígeno en medio de todo lo macabro, y junto al trabajo de grises de Leo Cabrera, nos brindan una gráfica que nos quedará grabada a fuego.

El implacable Baert nos narra la historia de Jesús, un padre de familia no muy feliz de serlo, regresa a su hogar tras la muerte de su ex esposa y madre de sus varios hijos. A partir de allí tendrá lugar un cúmulo de desgracias que parece no tener fin. La premisa es tan solo la antesala. La trama, es lo más sórdido que leerán en mucho tiempo. Baert al 100% de pureza.