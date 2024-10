Los team-ups de Straczynski

El maestro J. Michael Straczynski plantea un nuevo juego para los fans de Marvel. En Enero va a lanzar seis especiales autoconclusivos, cada uno con distinto dibujante, y cada uno con el protagonismo repartido entre dos personajes de la editorial que -a priori- no parecen tener mucho que ver.

Los team-ups contará con los dibujos de seis talentos que no necesitan presentación, como son Will Robson, Bernard Chang, Elena Casagrande, Phil Noto y nuestros compatriotas Germán Peralta y Juan Ferreyra. El primero en llegar a las bateas será el encuentro entre Doctor Doom y Rocket Raccoon, y acto seguido tendremos el choque entre Captain America y Volstagg, el voluminoso integrante de los Warriors Three.

Para después nos quedan Nick Fury vs. Fing Fang Foom, Hulk y Doctor Strange (con un back-up en el que se encuentran Agatha Harkness y la Tía May), Ghost Rider vs. Galactus y el clásico Spider-Man vs. Doctor Octopus. Alcanza con recordar lo que nos regaló Straczynski cuando pasó por aquella revista de team-ups que publicaba DC en los 2000 (Brave & the Bold) para estar más que atentos a esta nueva propuesta.