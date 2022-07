Love Everlasting, en Image

A partir de Agosto, Image empieza publica en papel Love Everlasting, la serie de Tom King y Elsa Charretier que se puede leer en forma gratuita a través de Substack. ¿Tiene sentido pagar para leer en papel algo que es gratis si lo leés en el formato newsletter que te ofrece Substack sin poner un peso? Para mí sí, porque me gusta más el papel. Además Image anuncia que la revista va a tener solo 24 páginas, sin publicidad. Y también habrá quien se cope coleccionando las portadas alternativas, que es algo que en Substack no vas a encontrar jamás. Pero también ofrece la versión digital… ¡y te la cobra! Ahí sí, no entiendo quién puede pagar por eso…

Love Everlasting está planteada como serie regular, en la que Joan Peterson descubre que está atrapada en un eterno y aterrador círculo de «romances»: un problema a resolver, un hombre con quien casarse… y cada vez que se enamora, es arrancada de su mundo y lanzada a otra saga lacrimógena. Ahora encara un doloroso viaje hacia la liberación, y las revelaciones shockeantes empiezan en el primer número, pensado para quitarnos el aliento.