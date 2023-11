Magneto quiere resucitar

En Enero se viene The Resurrection of Magneto, una miniserie de cuatro episodios con guion de Al Ewing y dibujos de nuestro compatriota Luciano Vecchio.

Se viene el fin de la Era de Krakoa y los mutantes necesitan a uno de sus líderes más fuertes para la batalla final. Esta miniserie es uno de los tantos spin-offs de los eventos de Fall of the House of X y Rise of the Powers of X, las series interconectadas donde veremos el gran final de Krakoa. Y no es casualidad que esta miniserie la escriba Ewing, quien venía subiendo la apuesta con Storm y Magneto en las páginas de X-Men Red, donde vimos a Ororo embarcarse en una gesta mística para resucitar a Magneto, tras su muerte el año pasado en la batalla de Uranos, que vimos en el evento A.X.E.: Judgment Day.

Pero… ¿Magneto no se aseguró de que no se lo pueda resucitar siguiendo los protocolos de Krakoa? ¿Y estos no fueron deVastados cuando Orchis atacó a la nación de los mutantes? Sí, por eso ahora la misión de resucitarlo es muchísimo más difícil. «Lo vamos a hacer por las malas», dice Ewing.