Malos días para todos

A ver… qué se nos ocurre para seguir sacándole jugo a The Killing Joke… Precuelas no se pueden hacer, secuelas ya hicimos, una especie de homenaje también… Ah, ya sé: ¿y si le hacemos un Killing Joke a cada villano de Batman? Un prestige de 64 páginas que cuente su origen, con autores de decentes para arriba… ¿Uno por mes, te parece? Y sí, dale. Ninguno va a vender la griisería que vendió The Killing Joke, pero nunca se sabe…

A partir de Agosto DC Comics va a publicar cada mes un one-shot dedicado al origen de un villano distinto, englobados con el título One Bad Day, tomado de uno de los grandes diálogos que Alan Moore le hizo decir al Joker en el seminal The Killing Joke.

El primer librito va a revelar el origen del Riddler, de la mano de la gran dupla integrada por Tom King y Mitch Gerads. El segundo es para el siempre trágico Two-Face y está a cargo de Mariko Tamaki y Javier Fernández.

En Octubre es el turno del Penguin, que buscará brillar de la mano de John Ridley y Giuseppe Camuncoli. Y al mes siguiente, el problema que deberán resolver Batman y Robin se llama Mr. Freeze, con guion de Gerry Duggan y dibujos de Matteo Scalera.

El 2022 cierra con la aparición del one-shot dedicado a Catwoman, a cargo de G. Willow Wilson y Jamie McKelvie. Pero en 2023 tenemos (por lo menos) tres más: Bane tendrá su One Bad Day, cortesía de Joshua Williamson y Howard Porter. El Clayface más icónico (Basil Karlo) tendrá el suyo, co-escrito por Collin Kelly y Jackson Lanzing, con dibujos de Xermanico. Y cierran nada menos que Tom Taylor e Ivan Reis, con un especial centrado en Ra´s al Ghul.

¿Cuánto falta para que anuncien los One Bad Day de Poison Ivy, Scarecrow y Killer Croc? Esto es tan inevitable como que DC siga exprimiendo las mejores ideas que se le ocurrieron en los ´80…