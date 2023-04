Mark Waid no puede parar

Gracias al éxito de World´s Finest: Batman & Superman, hoy Mark Waid es algo así como el primus inter pares de los guionistas que trabajan en DC Comics. Eso también lo habilita a recibir luz verde para todo tipo de proyectos que quiera proponer, y así es como su volumen de producción para la editorial aumenta casi todos los meses.

Hoy nos toca hablar de dos nuevos proyectos que harán su debut en el mes de Julio. Por un lado tenemos World’s Finest: Teen Titans, un recuento moderno de las aventuras clásicas de los Titans, que DC vende como una especie de spin-off de la otra World´s Finest, simplemente porque en las dos está Robin (Dick Grayson) en un rol destacado. En la nueva serie de los Titans, la talentosa Emanuela Lupacchino estará a cargo de los dibujos, mientras que el equipo que lidera Robin será muy similar al de las primeras apariciones del equipo de los sidekicks, con Kid Flash, Aqualad, Wonder Girl, Speedy y Bumblebee (que apareció ya en los ´70, pero bueno, tampoco hay que pedirle rigor histórico a una editorial que reescribe su historia todos los meses).

Por otro lado, Waid va a incursionar en el sello Black Label, en equipo con un viejo conocido suyo, el británico Bryan Hitch. Ambos estarán a cargo de una miniserie de Superman titulada The Last Days of Lex Luthor, donde se explorarán «con profundidad filosófica» las diferencias entre el Hombre de Acero y su principal archienemigo, mientras nuestro héroe intenta impedir la muerte de Luthor. Sí, Superman va a hacer lo imposible por salvar a quien más lo odia, para dejar en claro que lo suyo es hacer siempre lo correcto, sin importar a quién beneficia.