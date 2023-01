Marvel en Abril

Ya comentamos que en Abril (y para coincidir con la nueva película) se viene una nueva serie de los Guardians of the Galaxy, pero parece que no es suficiente. Para ese mismo mes, Marvel anuncia el nº1 de una miniserie de cuatro episodios ambientada en el pasado de Groot, que lleva por título el nombre del protagonista. El guionista es nada menos que Dan Abnett, responsable (junto a Andy Lanning) de la gran renovación que vivieron el sector cósmico de Marvel y los Guardians en particular, allá por 2008. El co-protagonista de la saga es un joven soldado Kree llamado Mar-Vell (capaz que te suena) y el dibujante es el talentoso rosarino Damián Couceiro.

Abril también va a ser el mes en que se desarrolle el crossover Captain America: Cold War, que va a involucrar (lógicamente) a las dos series de Captain America, más un one-shot. La historia empieza en el nº11 de Captain America: Sentinel of Liberty (protagonizado por Steve Rogers), a cargo de sus autores habituales: Jackson Lanzing, Collin Kelly y Carmen Carnero.

De ahí nos vamos al one-shot Captain America: Cold War Alpha, que tiene nada menos que tres guionistas: Lanzing, Kelly y Tochi Onyebuchi, quien escribe la otra serie regular del Capi. Junto al dibujante Carlos Magno, nos narrarán los hechos que constituyen el núcleo de la saga, con los dos Capitanes, Bucky, Nomad, Sharon Carter, Misty Knight, un montón de villanos un portal a la Dimensión Z que se abre en Alaska.

Y la saga nos lleva luego a Captain America: Symbol of Truth nº12, la revista protagonizada por Sam Wilson, donde copan la parada Bucky y White Wolf, el archienemigo del ex-Falcon. Acá escribe (como siempre) Tochi Onyebuchi y dibuja R.B. Silva. Si te enganchaste con esta etapa de dos Captain Americas distintos, preparate para vibrar fuerte con los sacudones que promete Cold War.