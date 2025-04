Más Blake & Mortimer

El sello Éditions Blake et Mortimer anuncia para Noviembre de este año una nueva novela gráfica protagonizada por los dos famosos investigadores creados por Edgar-Pierre Jacobs.

Blake et Mortimer: La Double Exposition es una aventura no canónica de la dupla, escrita por James Huth y Sonja Shillito y con dibujos del virtuoso Laurent Durieux. Por ahora no se sabe nada del argumento, pero los dibujos de Durieux que circulan por las redes nos permiten suponer que la historia está ambientada en un retro-futuro muy impactante. Habrá que esperar un poco más para tener más data.