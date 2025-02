Más Code Geass

Code Geass debutó en formato animé hace casi 20 años, en 2006, y desde entonces se impuso como un referente en el mundo de los mechas y los robots gigantes.

Ahora vuelve a ser noticia, porque el viernes pasado (24 de Enero) la editorial Kadokawa presentó en su plataforma Kadocomi un nuevo manga de Code Geass, titulado Pure Almaria. Se trata de un manga canónico para la saga, que parece estar pensado para conectar la película animada Code Geass: Lelouch of the Resurrection con la reciente serie Code Geass: Rozé of the Recapture. La intriga se desarrolla a partir de que Nunnally y Zero son raptados por los Zilkhstan, en un mundo que, si bien avanza hacia la paz, todavía conserva activos unos cuantos conflictos jodidos. Es el caso de Kirghizstan, donde una guerra civil a gran escala enfrenta al gobierno con sus ciudadanos. Es el año 4 de la Era Kowa y una nueva pesadilla amenaza a la paz mundial.

El manga fue concebido por el estudio Sunrise, responsable de las aventuras animadas de Code Geass. Kojiro Taniguchi tuvo a su cargo el armado global de la historia, mientras que los guiones los escribe capítulo a capítulo Fumiya Nagatsuki. Los dibujos están a cargo del experimentado Atsushi Soga, conocido por mangas como Turn A Gundam, Gundam SEED Eclipse y Code Geass – Hangyaku no Lelouch Gaiden: Shiro no Kishi Kurenai no Yasha.