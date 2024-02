Más Dago en Argentina

La editorial Primavera Revólver lanza en Argentina dos nuevos libros de Dago originalmente realizados por nuestros compatriotas para el mercado italiano.

Por un lado tenemos Un rencor de puerto abandonado, escrito por Néstor Barron y dibujado por Andrés Klacik. En esta aventura de 112 páginas, los Estados Pontificios y las repúblicas de Génova y Venecia (representada por Giacomo Barazutti, el eterno enemigo de Dago) se unen contra un adversario común: el Imperio Otomano, encarnado genial y brutalmente por Kair el-Din Barbarroja, el beylerbey (jefe de jefes).

Esta vez los aliados parecen tener una jugada maestra para doblegarlo. Pero hay conspiraciones latiendo entre ellos: cada una de las tres partes pretende quedarse con la gloria de acabar con Barbarroja. Dago tejerá su propia trama para defender a la única persona inocente entre tanto negociado y miseria: la hija secreta del beylerbey. Para sus planes, solo cuenta con Myrina, la bella, terrible y fascinante jefa pirata que lo viene acompañando en historias anteriores (Cita en Chipre y Cielos de oro). Una compañía mucho más importante de lo que al propio Dago le gustaría reconocer.

Y también llega Un adiós de cenizas ardientes, otra epopeya de Dago escrita por Néstor Barron y dibujada por Sergio Ibáñez.

A lo largo de otras 112 páginas veremos cómo la alianza entre el Papa, Génova, Venecia, la Corona española y los Caballeros de Malta se lanza a una cruzada conjunta para doblegar a esa pesadilla que los atormenta bajo el nombre de Barbarroja. Dago, que pasó muchos años entre los otomanos, debe guiar a los aliados comandados por Andrea Doria, aprovechando sus conocimientos sobre las técnicas y estrategias árabes. Doria y Barbarroja: dos leyendas del mar van a enfrentarse cara a cara, en lo que será uno de los hitos históricos más importantes en la larga lucha entre otomanos y europeos.

Pero más allá de lo espectacular del escenario bélico y el despliegue de fuerzas y las batallas, la historia que se cuenta en este libro vuelve a reflejar esas pasiones humanas que persisten, que nos atrapan y no nos abandonan, que nos inflaman sin que la razón nos sirva para apagarlas. Barazutti, el eterno enemigo de Dago, se pregunta aquí: “¿Por qué no lo maté aún? ¿Por qué no me mató él? Es como si no supiéramos cómo seguir con la vida si uno de los dos ya no estuviera”.

Este odio pasional tiene su antónimo en Myrina, la jefa pirata que acompaña a Dago en sus últimas aventuras. Pero una pasión no equilibra otra. Más bien la embiste y así alimenta las llamas.