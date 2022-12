Más Deadpool de Rob Liefeld

Este año Rob Liefeld nos ofreció una miniserie de Deadpool titulada Bad Blood, en la que lo vimos regresar como guionista y dibujante del personaje que co-creó con Fabián Nicieza hace más de 30 años. Ahora se confirma una secuela, titulada Badder Blood, que comenzará a publicarse en Junio en formato de miniserie de cinco entregas.

La nueva saga tendrá personajes invitados como Spider-Man, Wolverine y Cable, el regreso de Thumper (el villano central de Bad Blood) y el debut de nuevos personajes como Killville, Arcata y el misterioso guerrero Shatterstorm. No solo pareciera que Rob no aprendió que no le tiene que regalar sus creaciones a Marvel, sino que afirma con orgullo que está trabajando denodadamente para dotar a Deadpool de una galería de enemigos propios y atractivos.

En fin… el que compra esto claramente tiene problemitas…