Más días de noche

IDW relanza 30 Days of Night, la exitosa franquicia de terror creada a principios de este milenio por Steve Niles y Ben Templesmith. 30 Days of Night: Falling Sun es una miniserie cuyo nº1 saldrá a la venta en Octubre e inaugurará la línea IDW Dark, que dará cabida a otros proyectos vinculados al terror, de los cuales la editorial ya está publicando unos cuantos y planea sumar varios más.

Para regresar al pueblito de Barrow, Alaska, contamos con la guía del guionista Rodney Barnes (Killadelphia, Batman: Full Moon) y el dibujante Chris Shehan (House of Slaughter, The Autumnal). El nº1 será un especial con más páginas, donde descubriremos que aquellos que recuerdan el holocausto vampírico de hace dos décadas, prefieren no hablar del tema. Quienes no lo vivieron, no creen las historias. La ignorancia les va a costar caro, porque un oscuro recuerdo se agita en el corazón de Romania, y empieza a pensar en un regreso a Barrow, donde murió su amado Vicente. Mientras los vampiros se congregan en Alaska para vengar a su líder caído, el joven Jalen James busca refugio. La violencia pandillera lo hizo huir de Los Angeles y necesita empezar de cero. Pero difícilmente encuentre la paz en Barrow, justo cuando el sol empieza a caer.

