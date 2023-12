Más Miss Marvel

​Marvel anuncia para Marzo una nueva miniserie protagonizada por Ms.Marvel, ya totalmente integrada al universo mutante.

Mutant Menace conectará con los sucesos de Fall of X y tendrá una vez más a los guionistas Sabir Pirzada e Iman Vellani, la actriz que interpreta a Kamala Khan en las series y películas de Marvel. El dibujante elegido esta vez es (el otro) Carlos Gómez.

El nuevo arco es continuación directa del que vimos en la miniserie anterior (Ms. Marvel: The New Mutant). En esta ocasión, la historia llevaré al personaje a sus raíces en New Jersey, donde tendrá que resolver una amenaza relacionada con Fall Of X, a la vez que lidia con las consecuencias de haber sido expuesta como mutante.