Más oscuridad

La editorial Deriva inicia la pre-venta de la segunda parte de Me prometiste oscuridad. La aclamada historieta que consagró a Damián Connelly en Estados Unidos, vuelve en su impactante final.

Publicada originalmente de manera episódica en Estados Unidos bajo el título “Follow me into the darkness” tras el éxito de Me prometiste oscuridad, la secuela continúa de manera directa los hechos narrados en la primer parte para contarnos el destino de lxs hermanxs Yuko y Sebastián.

El libro de 116 páginas llegará a las comiquerías a principios de Junio a $ 4.500, pero ya se puede conseguir a precio promocional. En derivaonline.com.ar está la lista de las comiquerías que ofrecen retiro sin cargo de los ejemplares adquiridos en la pre-venta.

Si leíste la primera parte, ya sabés que los protagonistas son chicos y chicas que recibieron sorprendentes habilidades la última vez que el cometa Halley orbitó alrededor del sol. Ahora falta menos de un día para el apocalipsis. La oscuridad guía a Yuko y Sebastian a Alaska. Allí buscarán a una niña que vive escondida en el bosque y que puede ser la clave para evitar el inminente juicio final. Mientras tanto, Sage y los hijos del cometa se enfrentan a nuevas amenazas en Kolosimo, tanto en el presente como… ¡En el futuro! A prepararse para que la oscuridad finalmente cumpla su promesa en esta secuela llena de acción y personajes muy muy extraños.