Más Scarlet Witch

En el pico de su popularidad gracias a su rol en el universo fílmico de Marvel, Scarlet Witch vuelve a protagonizar una serie regular que debuta en Enero de 2023. El guionista será Steve Orlando y los primeros números los dibujará nada menos que Sara Pichelli.

Esta serie abre una nueva era de magia, aventuras y misterios, con una Wanda completamente renovada tras los sucesos de X-Men: Trial of Magneto (2021). Hay una puerta que se les aparece solo a quienes más lo necesitan, a los que no tienen a quién recurrir. Del otro lado de la puerta hay un misterioso taller de hechicería. Seas bueno o malo, humano o no, si tu necesidad es grande y no te quedan esperanzas, ahí vas a encontrar a la Scarlet Witch. Wanda Maximoff sabe muy bien lo que es estar en las últimas, y ahora que finalmente encontró la paz, prometió usar todo su poder para ayudar a quienes languidecen en la lona. En el nº1, una mujer llega hasta la puerta de Wanda con una historia terrorífica de un pueblo que enloqueció y Scarlet Witch tendrá que usar si ingenio y su magia caótica para enfrentar una tremenda amenaza.

La verdad, no estoy muy seguro de que esta serie pueda superar a la que escribió James Robinson hace unos años, pero por cariño al personaje, se le puede dar una oportunidad.