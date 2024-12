Más Superman de PKJ

DC anuncia para Marzo el nº1 de Adventures of Superman: The Book of El, pero no aclara si es una miniserie, una maxiserie o una serie regular.

Lo importante es que marca el regreso a las series del Hombre de Acero del guionista Phillip Kennedy Johnson, de recordado paso por Action Comics, junto al dibujante Scott Godlewski.

Mientras la Superfamilia disfruta de un merecido período de paz, un poderoso aliado convertido en enemigo, invade la Tierra con un ejército a sus espaldas y un aspecto divino de Olgrun, el Dios loco del primer mundo. La Superfamilia no tiene el poder para detenerlo, pero Superman es enviado contra él. Su voluntad lo lleva a lugares a los que ni siquiera él ha estado antes… donde encontrará aliados inesperados».

Johnson promete cerrar con esta saga las puntas argumentales que vienen desde el evento «Future State» y su etapa en Action Comics.