Más Toriyama en Argentina

Con el éxito de ventas que significa Dragon Ball, uno supondría que las editoriales locales ya publicaron hasta la lista de los mandados del inolvidable Akira Toriyama. Sin embargo, mucha de la producción del sensei por fuera de su saga más famosa sigue inédita en Argentina.

Ahora, en un intento por subsanar estas omisiones, Ivrea publica en un único tomo Sandland, una saga de 14 episodios que Toriyama serializó allá por el año 2000 en las páginas de la Shonen Jump. La edición argentina será en formato kanzenban, con 250 páginas, algunas de ellas a todo color. Anunciada originalmente para Julio, finalmente verá la luz a principios de Septiembre.

Si bien Sandland siempre se destacó como una de las obras más carismáticas de Akira Toriyama, su popularidad creció exponencialmente gracias a su reciente adaptación animada, disponible en la plataforma de streaming Disney+, y al videojuego, que puede jugarse en todas las plataformas modernas. En cuanto al argumento, Ivrea lo resume de esta manera:

«En un futuro lejano, años y años de desastres naturales y guerras destrozaron gran parte de la superficie terrestre, ahora convertida en un páramo desolado en el que conviven humanos y demonios. Con el gran río completamente seco, el suministro de agua está en manos de un rey codicioso que la vende embotellada a precios delirantes, por lo cual la gente muere de sed o se ve obligada a delinquir.

Tras encontrar un pinzón de agua, ave conocida por alimentarse de pececitos, el sheriff Rao se convence de que el mito de “la fuente legendaria” es real y decide salir en su búsqueda. Para encarar semejante hazaña tiene que pedirle ayuda a los monstruos que habitan el lugar. Así, se suman a la travesía dos nuevos compañeros: Beelzebub, el príncipe diablo, que acepta participar a cambio de una Playstation 6 y el juego Dragon Quest XIII; y Thief, un enano muy inteligente y audaz. Juntos emprenderán un viaje que los llevará a enfrentarse al mismísimo ejercito del Rey, mientras descubren más sobre el pasado de Rao y la sequía que azota al mundo».

