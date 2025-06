Mignola vuelve a dibujar

Dark Horse anuncia para Febrero de 2026 la novela gráfica Uri Tupka and the Gods: another story from Lands Unknown, un lujoso libro de tapa dura en el que veremos al maestro Mike Mignola dibujar una historieta larga (casi 100 páginas) después de mucho tiempo.

La historia nos lleva de regreso al universo de Lands Unknown, donde está ambientada la antología Bowling with Corpses, que salió a principios de este año. El protagonista es un teólogo poco ortodoxo, que viaja a través de tierras misteriosas y enfrenta a monstruos míticos, bandidos y más amenazas en busca de algo que pruebe la existencia de los antiguos dioses.

En su búsqueda de los dioses recorrerá un mundo que parece haber sido abandonado por ellos, en una peregrinación que lo llevará a encontrarse con dragones, gigantes, demonios y una tumba de horrores indecibles. Así conocerá no solo la verdad acerca del universo, sino el verdadero peso de su rol en él.

Por supuesto, para hacerle la segunda a Mignola desde el color lo tendremos al maestro Dave Stewart. ¿Falta mucho para Febrero?