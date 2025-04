Milky Way se renueva

En el día de ayer, Milky Way Ediciones dio a conocer una nueva batería de nuevas licencias con la que renovar su catálogo. La editorial asturiana presenta siete nuevos títulos, que vamos a repasar.

Hitoribocchi ga Tamaranakattara es un tomo único escrito y dibujado por Idonaka. Se trata de un seinen con drama, fantasía y romance, publicado en Japón por la editorial PIE International.

Kobito no Shiita to Karigurashi no Mori es una serie de tres tomos, obra de Yuki Kanba, que se originó en la editorial Kodansha. Otro seinen, en este caso orientado a la acción y la fantasía.

También en la línea del seinen, se viene Summer Ghost, una serie de dos tomos publicada en Japón por Shueisha. Los autores son loundraw, Otsuichi y Yoshi Inomi y se lo define como un «drama psicológico».

También en dos tomos verá la luz en nuestro idioma Shares, un seinen de Yuruko Tsuyuki que combina comedia, fantasía y slice of life. Esto apareció en Japón en una de las antologías de la editorial Futabasha.

Otra de dos tomos es Kami no Fune de Nemuru, un josei de Teki Yatsuda que también va para el lado del drama psicológico. Originalmente la publicó la editorial Printemps Shuppan.

¿Shojo no hay? Sí, se publica en dos tomos Long Period, una serie juvenil, ambientada en un colegio secundario, que se centra en el romance entre dos estudiantes varones. Esta obra de Nagisa Furuya también proviene de la editorial Printemps Shuppan.

Y para el final, un tomo único, y una obra originalmente publicada por Shueisha en la revista Kimikoi que armó bastante revuelo en Japón y -además de vender muy bien- se llevó un par de premios: Stella, Stella, un josei en el que Meshi Nishio nos narra en tono de comedia un romance entre dos varones.

En Argentina, el material de Milky Way suele circular en cantidades muy acotadas, en las pocas comiquerías que traen material de España. Pero seguramente encontrarás algún título que valga la pena encargar, esperar y probablemente pagar un poco más caro que los mangas que tienen edición nacional y se consiguen en todas partes.