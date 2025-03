Miniserie para Krypto

DC anuncia para Junio el nº1 de una miniserie de cinco episodios (parte de la movida All In) titulada Krypto: The Last Dog of Krypton. Obviamente colgada de las tetas de la aparición del perro kryptoniano en la inminente película de Superman, la miniserie cuenta con un equipo creativo muy notable: el excelente guionista Ryan North y el siempre eficaz dibujante Mike Norton.

North nota que «el origen de Krypto siempre se contó muy por encima. Nace en Krypton, termina en la Tierra, y ayuda a Superman a combatir el crimen. Ahora tenemos la oportunidad de definir realmente qué le pasa a un perrito perdido, que aterriza solo en un mundo alienígena llamado Tierra». El guionista asegura que en la miniserie «Krypto es un perro posta: no habla, y no hacemos trampa leyendo lo que piensa en los globos de pensamiento». El trazo de Mike Norton captura exactamente lo que Krypto quiere «decir» en cada escena, a través de sus expresiones, su comportamiento, su lenguaje corporal y sus ladridos.

La historia central no varía mucho respecto de la que conocimos en 1955: empieza en Krypton, cuando Jor-El y Lara trabajan en una nave capaz de mantener a un ser vivo a lo largo de un viaje interestelar, y su primera prueba -con Krypto adentro de la cápsula- sale catastróficamente mal. El perro parece haberse perdido para siempre, pero en realidad entra a un portal espacio-temporal, en el que viaja durante días (desde su punto de vista) para llegar a la Tierra varias décadas después en tiempo real. Ahora veremos al perro explorar este nuevo y extraño planeta en busca de su familia, mientras de a poco suma superpoderes. Finalmente, encontrará el rastro de su amigo perdido, Kal-El, acá mejor conocido como Superman.

La miniserie está estructurada de tal forma que cada uno de los cinco episodios funciona perfectamente como una historia unitaria, y a la vez se combina con las otras cuatro para narrar la historia completa de Krypto.