Miniseries en Marvel

​Empezamos a recorrer las miniseries que Marvel anuncia para Diciembre y en esta ocasión vamos a hablar de dos de ellas.

En primer lugar, llega el nº1 de Hulk: Smash Everything, una epopeya de cinco episodios escrita por el maestro Ryan North y dibujada por Vincenzo Carratú. Se trata de una auténtica prueba del poder de Hulk, quien deberá combatir con todo lo que la naturaleza tiene para ofrecer, incluidos los otros superhéroes. Las batallas de Hulk irán escalando con el correr de la serie, hasta que lo encontremos repartiendo trompadas a través del cosmos y más allá de los límites de la realidad.

¿Hulk es el más fuerte de todos? ¿Más fuerte que los dinosaurios, que los planetas, que la gravedad, que las fuerzas cósmicas? ¿Hasta dónde llega su fuerza? La idea de esta miniserie es explorar esos límites, y de paso impactarnos con una sobredosis de acción y emociones.

Un año tarde, Marvel se aviva de que la serie Agatha All Along potenció fuerte la chapa de Billy Maximoff, también conocido como Wiccan, uno de los (posibles) hijos de Scarlet Witch, integrante de los Young Avengers y novio de Hulkling. Por eso, recién en Diciembre de este año Wiccan va a tener su primera miniserie solista, titulada Witches´Road.

A lo largo de cinco episodios, escritos por Wyatt Kennedy y dibujados por Andy Pereira, Wiccan reclamará su lugar en la jerarquía mágica de Marvel, mientras explora su poderoso legado y la naturaleza misma de su inmenso poder místico. Tras los sucesos de Imperial, la vida de Hulkling está en juego, lo que obliga a Wiccan a emprender un fascinante viaje por el Camino de las Brujas, donde se enfrentará a un nuevo enemigo y descubrirá su papel único en la protección de la Tierra de las amenazas mágicas.

