Mouse Guard vuelve con todo

Se vienen los festejos por los 20 años de BOOM! Studios y los 20 años de Mouse Guard, la galardonada y querida serie de David Petersen. Y el momento cúlmine de los festejos llega en Marzo, cuando se lance Mouse Guard: Dawn of the Black Axe, una precuela que nos lleva al momento del pasado más lejano en la historia de esta saga.

Petersen promete volver más adelante con otra saga ambientada en «el presente», llamada The Weasel War of 1149, pero quiere seguir generando otras historias en las que explorar las aventuras de los anteriores poseedores del Hacha Negra, y donde pueda colaborar con otros dibujantes. Y en ese sentido, en este arco se sacó la lotería, el PRODE y el Quini 6, porque su dibujante en Dawn of the Black Axe no es otro que el maestro chileno Gabriel Rodríguez, el dibujante de la inolvidable Locke & Key, quien confiesa ser fan de Mouse Guard de la primera hora.

Según los autores, la conversación en la que Gabriel le pidió a David que lo tenga en cuenta para dibujar la historia del primer poseedor del Hacha Negra tuvo lugar hace 10 años. Ahora esa idea se materializa, para beneplácito de los fans.

