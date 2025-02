¿Muere el Silver Surfer?

Marvel anuncia para Junio el nº1 de una miniserie de cinco episodios sugestivamente titulada «Death of the Silver Surfer». Dicen los rumores que Norrin Radd NO va a ser el Silver Surfer que aparezca en las películas del MCU (se habla de una Surfer mujer, probablemente la mismísima Shalla Bal) y eso le allana la salida de escena al más icónico de los heraldos de Galactus.

En la miniserie, escrita por Greg Pak y dibujada por Sumit Kumar, veremos al Surfer regresar para defender a una Tierra arrasada por la guerra, mientras un nuevo enemigo lo persigue, decidido a robarle el poder cósmico, la tabla y -si hiciera falta- la vida. Una vida humana va a ser la que decida si el Surfer encuentra la salvación, o la fatalidad. Y si el Surfer cae, ¿quién se hace cargo del Poder Cósmico? ¿Y cómo reaccionará Galactus, el antiguo amo del heraldo? Por supuesto, como la miniserie sale casi al mismo tiempo que la peli de los Fantastic Four, el cuarteto tendrá un rol dentro de la trama.

Lo más probable es que esta historieta sirva para presentarnos a un nuevo (o nueva) Silver Surfer en sintonía con lo que va a pasar en las películas, pero… ¿será posta que muere Norrin Radd? ¿O apenas un engaña-pichanga para renovar el interés en el personaje? Ya nos vamos a enterar…