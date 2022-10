Multiverso DeMatteis

El maestro J.M. DeMatteis lanza el DeMultiverse, una serie de cuatro comic books que saldrán a través el sello Spellbound Comics y que se va a financiar a través de Kickstarter.

El título más vinculado a la temática superheroica se llama Anyman, y tiene dibujos del español David Baldeón.

El glorioso Shawn McManus, quien colaborara con DeMatteis en una etapa alucinante de Dr. Fate, está a cargo de los dibujos de Layla in the Lands of After, una aventura fantástica para todo público acerca de la vida después de la muerte.

Wisdom es un relato ambientado en el Salvaje Oeste, que combina epopeya onda Tolkien, fantasía, misterio onda X-Files y climas de pleícula de John Ford. Dibuja nada menos que Tom Mandrake.

Y finalmente tenemos Godsend, un misterio cósmico, una cruza entre Jack Kirby, The Matrix y Philip K. Dick que involucra a un ser celestial. Dibuja Matthew Dow Smith.

La campaña de Kickstarter dura hasta el 10 de Noviembre y los comics van a salir durante el otoño boreal de 2023. Podés comprar un solo título, varios, los cuatro, o un TPB de más de 100 páginas que trae las cuatro revistas y material extra, como textos de DeMatteis, bocetos de los dibujantes y un prólogo de Tom DeFalco. Las revistitas individuales también vienen con portadas alternativas que podés elegir en el momento de comprarlas, con ilustraciones de J.H. Williams III, Dustin Nguyen, Liam Sharp y Kevin Maguire.

Cada persona que compre las cuatro revistas o el TPB adquiere el derecho a votar por una de las series, y la ganadora será la que primero continúe. La idea es que antes de fines de 2023 estén publicados los nºs 2 al 5 de la serie que más votos obtenga.

Obviamente este material no va a circular por comiquerías, porque las tiradas se van a ajustar a la cantidad de compradores que participen del crowdfunding.