Navidad en DC

Este año, el especial de Navidad de DC Comics es (como siempre) una antología de historias cortas, repartidas en 100 páginas. El título del especial es I Saw Ma Hunkel Kissing Santa Claus y está lleno de autores y autoras desconocidos, que por ahí de acá a un par de años son estrellas, pero que hoy están haciendo las «divisiones inferiores». Los únicos capos que figuran en los anuncios son Riley Rossmo y Steve Orlando, y también está Nicole Goux, que -dentro de todo- es conocida. El resto, es prácticamente comprar a ciegas, o esperar que salga el one-shot y pegarle un vistazo en la comiquería, a ver qué onda.

Incluso es escasa la información acerca de qué héroes y villanos protagonizan las historias de la antología. Me queda claro que van a estar Supergirl y Galaxy, una heroína creada para la línea de novelas gráficas para adolescentes, que -creo- todavía no interactuó nunca con el Universo DC canónico.

Pero me parece bárbaro que haya espacio para creadores nuevos, y además en estas antologías suelen aparecer historietas MUY buenas, muy originales, que rara vez se recopilan en libros. Así que se le puede dar una oportunidad.