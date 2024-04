Nexus en Kickstarter

Se viene Nexus: The Battle for Thuneworld, una miniserie de cinco comic-books que no se va a vender en las comiquerías de EEUU, sino que se consigue sólo aportando unos dólares a la campaña de Kickstarter.

A lo largo de cinco entregas de 32 páginas vamos a regresar al mundo de este fascinante personaje creado en los ´80 por Mike Baron y Steve Rude, para una nueve epopeya en clave de space opera, que esta vez está íntegramente a cargo de Rude. Sí, el legendario «Dude» se hace cargo de escribir, dibujar, entintar y rotular esta saga, y además es él quien organiza (junto al equipo de RudeDude Productions, que incluye a su esposa y su hija) la campaña de Kickstarter, produce regalos y premios especiales para quienes hacen su aporte, etc.

El material está todo terminado y va a empezar a llegar en Junio a las casas de los fans que aportaron a la campaña.