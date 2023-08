Nueva serie para Baki

Unas semanas después de ponerle fin a Baki-dou (quinta serie principal del universo Baki) Keisuke Itagaki no se queda quieto y lanza la sexta parte de esta saga que en España está publicando Ivrea.

La nueva serie se titula Baki Rahen y se presentó hoy en el 39º número de este año de la revista Shonen Champion, de la editorial Akita Shoten. Como suele suceder, el manga nuevo se presenta con algunas páginas a color, pero lo raro es que esta vez Baki ocupó también la portada de la revista, en la que normalmente aparecen fotos de chicas.

Para el que se enganchó tarde con Baki, recordemos que esta historia arranca en 1991 con la publicación de la serie Baki the Grappler, que luego generó varias secuelas, siempre a cargo del mismo autor y con la misma continuidad: la segunda saga fue New Grappler Baki, la tercera Hanma Baki: Son of Ogre, y por esas magias del manga, tanto la cuarta como la quinta se llaman Baki-dou (sí, dos sagas distintas con el mismo nombre).

Evidentemente a Itagaki todavía le quedan historias para contar con este capo del cuadrilátero al que los fans siguen hipnotizados hace más de 30 años.