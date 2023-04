Nueva serie para Blade

Con un regreso a la pantalla grande previsto recién para fines de 2024, el cazador de vampiros creado en los ´70 por Marv Wolfman y Gene Colan vuelve a protagonizar su propio comic book a partir de Julio.

El equipo creativo está compuesto por Bryan Hill (Killmonger, Batman and the Outsiders) y Elena Casagrande (Black Widow, Trial of the Amazons), quienes tienen todo listo para hacer avanzar al personaje. En el último tiempo, Blade fue sheriff de Chernobyl, después de que Dracula se apoderó del sitio del desastre para convertirlo en una nación soberana de vampiros. Y hace poco conoció a su hija secreta, Brielle Brooks, que también está desarrollando poderes de mata-vampiros.

En el primer arco argumental, Blade va a liberar involuntariamente a un poder oscuro y ancestral que creció en las sombras durante siglos. Para contenerlo va a hacer falta el poder de todo el submundo sobrenatural de Marvel… y Blade va a tener que pagar por su error. La serie promete masacres, traiciones y acción explosiva de la mano de un personaje carismático que todavía tiene muchísimo margen para desarrollarse.