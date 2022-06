Nuevas series para Ivrea

Ivrea Argentina acaba de anunciar nuevos títulos que se sumarán a su catálogo entre Agosto y Septiembre. Enterate cuáles van a ser best sellers incluso antes de salir 😉

– BUNGO STRAY DOGS: NUEVA SERIE – SEINEN – EDICIÓN 2EN1 – FORMATO B6 CON SOBRECUBIERTA – INCLUYE PÁGINAS A COLOR. Atsushi Nakajima es un joven que tras ser expulsado del orfanato donde vivía, se incorpora a una agencia de detectives que se encarga de resolver crímenes que exceden la capacidad de las autoridades, gracias a los poderes especiales llenos de referencias literarias con los que cuentan sus miembros mientras libra una guerra contra una organización criminal conocida como Port Mafia, cuyos integrantes también cuentan con poderes especiales. A LA VENTA EN: AGOSTO 2022

– DANDADAN: NUEVA SERIE – SHONEN – FORMATO TANKOUBON CON SOBRECUBIERTA – INCLUYE PÁGINAS A COLOR. Takakura es un chico extraño que cree en las conspiraciones pero no en los fantasmas. Ayase, una chica criada por sus abuela médium, cree en los fantasmas pero no en las conspiraciones. Esta extraña pareja de opuestos cambiarán sus vidas cuando, tras retarse mutuamente a visitar por separado lugares conocidos por apariciones de espectros y alienígenas, descubran que todo aquello en lo que creían era absolutamente real, ¡y lo que no también! A LA VENTA EN: AGOSTO 2022

– INNOCENT: NUEVA SERIE – SEINEN – 9 TOMOS – FORMATO B6 CON SOBRECUBIERTA – INCLUYE PÁGINAS A COLOR. Ambientada en el siglo XVIII, poco antes de la Revolución Francesa, Innocent narra la historia del duro destino de Charles-Henri Sanson, el ejecutor más famoso de la historia del país, descendiente de un linaje de ejecutores oficiales de la ciudad de parís, que durante cuarenta años aplicó la pena de muerte a miles de personas. A LA VENTA EN: AGOSTO 2022

– VAMPEERZ: NUEVA SERIE – YURI/GL – FORMATO B6 CON SOBRECUBIERTA – INCLUYE PÁGINAS A COLOR.Tras la muerte de su abuela, la vida de Ichika cambiará para siempre cuando, en medio del funeral, aparezca entre sus familiares y conocidos una joven desconocida llamada Aria que también viene a dar su último adiós. Ichika pronto descubrirá que esa joven que le ha robado el corazón es nada más y nada menos que una vampira. A LA VENTA EN: AGOSTO 2022

– LIVING NO MATSUNAGA-SAN: NUEVA SERIE – SHOJO – 11 TOMOS – FORMATO TANKOUBON CON SOBRECUBIERTA. A causa de las circunstancias de sus padres, Miko tiene que abandonar su hogar y mudarse a una residencia compartida propiedad de su tío. Allí, deberá acostumbrarse a hacer las tareas del hogar mientras convive con algunos compañeros de casa poco habituales. Entre sus nuevos colegas destaca Matsunaga, un hombre que, pese a su cara de culo, poco a poco comenzará a despertar nuevos sentimientos en el corazón de Miko. A LA VENTA EN: SEPTIEMBRE 2022

Che, ¿y algo grosso, que me den ganas de salir corriendo a comprarlo ya? Sí. En Agosto tendremos el debut en Argentina de Innocent, una gema del seinen a la que no le fue bien en España pero merece el apoyo de todos los fans del buen manga. Esto se publicó entre 2013 y 2015 en la revista Weekly Young Jump de Shueisha, se recopiló en nueve tomos, y debería alcanzar para ascender a Shinichi Sakamoto al Olimpo de los Más Grandes.

Ni me caliento en explicar de qué va, porque ya lo hizo de manera inmejorable Martín Fernández Cruz en este episodio de VideoManga: https://www.youtube.com/watch?v=9MjxJpS7ZOc&t=3s