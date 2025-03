Nuevo arco para The Fable

The Fable es un manga de Katsuhisa Minami que debutó en 2014 y se serializó hasta 2020, para totalizar 22 tomos recopilatorios. Entre 2021 y 2023, el autor retomó la saga con The Fable : The Second Contact, y sumó otros nueve tomos recopilatorios. También en 2023, el estudio Tezuka Productions lanzó la adaptación al animé, que en varios países está disponible a través de la plataforma Disney+. En Francia y en Estados Unidos, The Fable se publica con muy buena repercusión, y en castellano está inédita, por motivos que desconozco.

The Fable cuenta la vida cotidiana de un asesino a sueldo al que apodan -precisamente- «The Fable», por su legendaria eficacia. Él y su compañera reciben la orden de calmarse un toque y bajar el perfil por un tiempo. Así, en esta nueva vida asumen las identidades falsas de Akira y Yoko Sato, y fingen ser hermanos. Pero mientras «The Fable» trata de adaptarse a la rutina de un ciudadano común, las redes de la mafia se siguen tejiendo y -muy a su pesar- lo van a terminar por enredar de nuevo.

Este manga vuelve a ser noticia, porque se acaba de publicar en Japón el primer episodio de la tercera saga, ahora titulada «The Fable: The Third Secret». La revista elegida por Minami para serializar este nuevo arco es la Young Magazine (de Kodansha), que contará con nuevos capítulos semanales, a partir del 16º número fechado en 2025.