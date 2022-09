Nuevo podcast de DC

Durante varios años, Distinguida Competencia fue un podcast realizado por Gonzalo Ruiz y Tomás Corsi para el extinto sitio Nueve Paneles, en el que se exploraban gemas no muy obvias de aquel hermoso período ed DC Comics comprendido entre Crisis on Infinite Earths y Zero Hour.

Ahora Distinguida Competencia regresa renovado, con Andrés Accorsi como co-equiper de Gonza, para ofrecerte 52 episodios (más un episodio 0) que indagarán en las mejores historietas publicadas por DC entre el año 2000 y Flashpoint.

El episodio 0 ya está disponible en https://anchor.fm/distinguida-competencia/episodes/0-Vol–2-Del-Y2K-al-N52-e1nqfap. y pronto se viene el episodio 1, dedicado a Superman: Secret Identity y Superman: Kryptonite.

Esto es gratuito y para toda el habla hispana. Ojalá lo disfruten.